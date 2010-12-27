На Заставской светофор прилег на землю: собралась пробка

Утром на перекрестке Заставской улицы и Витебского проспекта образовался затор из-за упавшего светофора.

На дорогах автомобилистов поджидают разные неприятности. Утром в четверг, 9 февраля, это оказалась пробка на перекрестке Заставской улицы и Витебского проспекта. А скапливаться автомобили начали из-за проблем со светофором.

Электронный регулировщик по неизвестной причине упал на землю. Верхняя часть столба со знаком "пешеходный переход" оказалась на дороге. Остальные детали лежали на тротуаре.

Из-за инцидента в районе скопился затор. По проспекту можно было проехать со скоростью около семи километров в час. А по Заставской – десять километров в час. К 11.00 ситуация стала лучше и сейчас там уже нет затора.

Многие в интернете шутят о том, что светофор решил отдохнуть. На такие мысли их наталкивает нелегальное объявление с обещанием "VIP отдыха".

Сегодня ночью полиция Петербурга устроила погоню за кортежем иномарок с угонщиками. Служители закона заподозрили. Что люди в автомобилях причастны к угонам машин в районе. Но выяснить это не удалось, так как злоумышленники скрылись.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург