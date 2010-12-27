Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
На Заставской светофор прилег на землю: собралась пробка
Сегодня, 11:25
0
Asyaromanenkova
0

На Заставской светофор прилег на землю: собралась пробка

0
 
 

Утром на перекрестке Заставской улицы и Витебского проспекта образовался затор из-за упавшего светофора.

На дорогах автомобилистов поджидают разные неприятности. Утром в четверг, 9 февраля, это оказалась пробка на перекрестке Заставской улицы и Витебского проспекта. А скапливаться автомобили начали из-за проблем со светофором.

Электронный регулировщик по неизвестной причине упал на землю. Верхняя часть столба со знаком "пешеходный переход" оказалась на дороге. Остальные детали лежали на тротуаре.

На Заставской светофор прилег на землю: собралась пробка

Из-за инцидента в районе скопился затор. По проспекту можно было проехать со скоростью около семи километров в час. А по Заставской – десять километров в час. К 11.00 ситуация стала лучше и сейчас там уже нет затора.

Многие в интернете шутят о том, что светофор решил отдохнуть. На такие мысли их наталкивает нелегальное объявление с обещанием "VIP отдыха".

На Заставской светофор прилег на землю: собралась пробка

Сегодня ночью полиция Петербурга устроила погоню за кортежем иномарок с угонщиками. Служители закона заподозрили. Что люди в автомобилях причастны к угонам машин в районе. Но выяснить это не удалось, так как злоумышленники скрылись.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дорога , инцидент , новости спб , падение , светофор
Категории: Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5