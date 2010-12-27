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В страшной аварии на Ленинском погибла женщина
Сегодня, 11:22
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mari_dolbish
1866

В страшной аварии на Ленинском погибла женщина

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Происшествие случилось сегодня утром, 25 июня, на юго-западе Петербурга.

Сегодня утром, 25 июня, на Ленинском проспекте произошло страшное ДТП, в результате которого погибла женщина.

По информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников столкнулись KIA и Mazda. Первой машиной управляла 42-летняя женщина, а второй – 30-летний мужчина. По данным ведомства, автоледи на KIA погибла на месте происшествия. 

По словам очевидцев в социальных сетях, "Киа" в результате ДТП опрокинулась на крышу и задела Hyundai Solaris. Также на Ленинском проспекте теперь снесен светофор и было парализовано движение трамваев.  

Фото: Alexander Mikhailov|vk.com/id486738

Теги: авария , дтп на ленинском , ленинский проспект
Категории: ДТП Происшествия Новости СПб

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