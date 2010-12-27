В страшной аварии на Ленинском погибла женщина

Происшествие случилось сегодня утром, 25 июня, на юго-западе Петербурга.

Сегодня утром, 25 июня, на Ленинском проспекте произошло страшное ДТП, в результате которого погибла женщина.

По информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников столкнулись KIA и Mazda. Первой машиной управляла 42-летняя женщина, а второй – 30-летний мужчина. По данным ведомства, автоледи на KIA погибла на месте происшествия.

По словам очевидцев в социальных сетях, "Киа" в результате ДТП опрокинулась на крышу и задела Hyundai Solaris. Также на Ленинском проспекте теперь снесен светофор и было парализовано движение трамваев.

Фото: Alexander Mikhailov|vk.com/id486738