В среду в Петербурге снова будет дождливо

Солнце и потепление в Северной столице ждут только к конце недели

В середине недели в Северной столице снова ожидаются дожди. Гидрометцентр отмечает, что они будут кратковременными.

При этом ожидается, что немного потеплеет. По словам синоптиков, температура воздуха в среду днем составит до +20 градусов по Цельсию, а местами в городе на Неве пройдут дожди. Помимо кратковременных осадков Гидрометцентр прогнозирует западный, северо-западный ветер.

Атмосферное давление будет повышаться, уточняют синоптики. Это означает, что к концу недели циклон уйдет из города, и будет теплее.

Из-за ветра и непогоды в Петербурге на Неве поднялся уровень воды. Нева подтопила набережную Лейтенанта Шмидта. Уровень воды у поста измерений на Васильевском острове поднялся в минувший вторник, 27 июня вечером, до 107 сантиметров. Критической считается отметка в 300 см.

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