29 июня в небе над берегами Невы станет больше облаков

Температура воздуха 29 июня в Петербурге +26…+28 градусов.

Сегодня на погоду в Петербурге начнёт оказывать влияние северная периферия активного циклона, выходящего в центр Европейской России.

Как пояснил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в такой ситуации облаков в небе над берегами Невы станет больше, местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможны грозы.

Температура воздуха 29 июня в Петербурге +26…+28 градусов, по Ленобласти +23…+28 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, при грозе порывистый.

В пятницу характер погоды изменятся мало, а жара будет постепенно отступать.

Фото: Piter.tv