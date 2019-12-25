В Ленобласти 29 июня ожидаются грозы и до +27 градусов

Днём в отдельных районах грозы, ливни, град.

В Ленинградской области в четверг, 29 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днём в отдельных районах грозы, ливни, град. Ветер северо-восточный, северный ночью 2-7 м/с, днём 4-9 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, местами до +9, днем +22...+27 градусов, местами до +19. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: pxhere; МЧС