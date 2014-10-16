В Петербурге начинает отступать жара

Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.

В последний день июня синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать северо-западная периферия активного циклона, кружащего над центральными районами Европейской России.

По прогнозу ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.

Температура воздуха 30 июня в Петербурге +25…+27 градусов, по Ленобласти +23…+28 градусов. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

В субботу ожидаются кратковременные дожди, грозы и +22…+24 градуса.

Фото: Piter.tv