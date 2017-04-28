Ужасающее видео из Владимира: фура раздавила легковушку

Трассу в Петушинском районе не поделили два автомобиля. В результате крупной аварии погибли люди.

Сегодня утром, 28 апреля, во Владимирской области столкнулись два транспортных средства: фура и легковушка. Инцидент произошел около полудня на 137-километре трассы М7 около Пекши. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия жесткого ДТП удалось зафиксировать на видео.

Предположительно, водитель легковой иномарки не справился с управлением и вылетел на встречку, где на большой скорости протаранил большегруз. В результате лобового столкновения фура буквально раздавила "Хендай Солярис". От удара иномарка разлетелась на части.

К сожалению, в смертельной аварии погибли два человека, которые находились в салоне легковушки.

В настоящее время на месте происшествия работаю пожарные, "скорая" и сотрудники дорожной полиции. Сейчас правоохранители устанавливают детали трагедии.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жесткое видео из Башкирии: в лобовом столкновении погибли два человека.

Видео: группа вконтакте "Подслушано Автомобилистов | Владимир"