Жесткое видео из Башкирии: в лобовом столкновении погибли два человека

Трассу в Стерлитамакском районе не поделили две легковушки. В результате крупной аварии погибли люди.

В минувший четверг, 27 апреля, на автодороге "Стерлитамак – Салават" столкнулись два транспортных средства: отечественный автомобиль "ВАЗ-2105" и внедорожник "Мерседес". Инцидент произошел на 27-м километре трассы около шести часов вечера. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось зафиксировать на видео последствия страшной аварии.

Предположительно, водитель отечественной легковушки попытался совершить обгон. Не убедившись в безопасности маневра, 25-летний мужчина вылетел на встречку, где на большой скорости протаранил внедорожник. В результате жесткого столкновения, "ВАЗ" буквально смяло от удара. Внедорожник также получил серьезные повреждения.

На кадрах можно заметить, что обе искореженные машины отбросило на обочину.

К сожалению, авария унесла жизнь виновника ДТП и его 34-летнего пассажира.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Казани: легковушка перевернулась на трамвайных путях.

Видео: группа вконтакте "ДТП и ЧП | Башкортостан | Уфа Онлайн"