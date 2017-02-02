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Вчера, 15:31
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Butenko
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Игра "Беги или умри" может лишить жизни сотни российских подростков

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В России набирает популярность опасная суицидальная игра "Беги или умри". Ее жертвами становятся подростки, которые слишком много сидят в социальных сетях.

Кажется, на смену пресловутым "группам смерти" в социальных сетях пришла еще одна опасная модная штучка для подростков. Канал "Рен-ТВ" сообщает о флешмобе "Беги или умри". По мнению неравнодушных родителей и психологов, она может унести жизни конкретных детей в самых разных регионах России. Правила "Беги или умри" незамысловаты: в чате или закрытой группе им дается опасное задание, связанное с бегом. Например, детям приходится перебегать дороги на "красный" сигнал светофора или бегать по высотным конструкциям. Результат выполнения задания доверчивые школьники выкладывают в Сеть в виде фотографий и видео. Эти материалы получают вирусную популярность, продвигая игру среди других неокрепших умов. 

Первые случаи игры в "Беги или умри" были зафиксированы еще прошлым летом. Но к зиме 2017 года опасная игра стала всероссийской. Теперь общественники требуют узнать, кто стоит за кровавым развлечением. А главное, они просят родителей внимательно следить за подростками и их времяпрепровождением в Сети.

Заметим, что по данным Piter.TV, прородителям страшного флешмоба стала компьютерная игра GTA-5. Сначала подростки практиковали столь опасные забеги только в виртуальном мире, но в какой-то момент добрались и до реальной жизни.
 
Видео: YouTube Gennady Kuznetsov
Теги: беги или умри , игра беги или умри , мировые новости , новости мира , новости науки
Категории: Мировые новости

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    Вчера
    19:50
    Бакирова Диляра Ответить

    Это игра "Беги или умри" взята за основу книги Джена Райна "Нерв". Очень схожи ситуации, в книги подростки проходили разнообразные испытания и в конце концов заканчивалось всё это плачевно. Теперь и в жизни началось подобие этой игры. Ужасно.

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