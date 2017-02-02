Игра "Беги или умри" может лишить жизни сотни российских подростков

В России набирает популярность опасная суицидальная игра "Беги или умри". Ее жертвами становятся подростки, которые слишком много сидят в социальных сетях.

Кажется, на смену пресловутым "группам смерти" в социальных сетях пришла еще одна опасная модная штучка для подростков. Канал "Рен-ТВ" сообщает о флешмобе "Беги или умри". По мнению неравнодушных родителей и психологов, она может унести жизни конкретных детей в самых разных регионах России. Правила "Беги или умри" незамысловаты: в чате или закрытой группе им дается опасное задание, связанное с бегом. Например, детям приходится перебегать дороги на "красный" сигнал светофора или бегать по высотным конструкциям. Результат выполнения задания доверчивые школьники выкладывают в Сеть в виде фотографий и видео. Эти материалы получают вирусную популярность, продвигая игру среди других неокрепших умов.

Первые случаи игры в "Беги или умри" были зафиксированы еще прошлым летом. Но к зиме 2017 года опасная игра стала всероссийской. Теперь общественники требуют узнать, кто стоит за кровавым развлечением. А главное, они просят родителей внимательно следить за подростками и их времяпрепровождением в Сети.

Заметим, что по данным Piter.TV, прородителям страшного флешмоба стала компьютерная игра GTA-5. Сначала подростки практиковали столь опасные забеги только в виртуальном мире, но в какой-то момент добрались и до реальной жизни.

Видео: YouTube Gennady Kuznetsov