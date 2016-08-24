В смокинге и белых перчатках повешенный труп нашли в саду в Сан-Галли

Накануне, 18 февраля 2017 года, в саду неподалёку от Московского вокзала в Петербурге найден повешенный пенсионер

Как сообщают официальные СМИ, тело 65-летнего мужчины обнаружили неподалёку от Московского вокзала, в саду в Сан-Галли. Мужчина был одет в парадный костюм, а на руках были надеты белые перчатки

По предварительным данным, трагедия произошла не по воле погибшего. Вероятно, его задушили. Известно, что тело было найдено утром в субботу в Сангальском саду на кованой решетке, украшающей вход. Как выяснили оперативники, погибший был петербуржцем, его дом находится через дорогу от того места, где его нашли.



Видео: Piter.TV