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В смокинге и белых перчатках повешенный труп нашли в саду в Сан-Галли

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Накануне, 18 февраля 2017 года, в саду неподалёку от Московского вокзала в Петербурге найден повешенный пенсионер

 Как сообщают официальные СМИ, тело 65-летнего мужчины обнаружили неподалёку от Московского вокзала, в саду в Сан-Галли. Мужчина был одет в парадный костюм, а на руках были надеты белые перчатки

По предварительным данным, трагедия произошла не по воле погибшего. Вероятно, его задушили. Известно, что тело было найдено утром в субботу в Сангальском саду на кованой решетке, украшающей вход. Как выяснили оперативники, погибший был петербуржцем, его дом находится через дорогу от того места, где его нашли.

Видео: Piter.TV
Теги: белые перчатки , костюм , петербуржец повесился в саду , сан галли , смокинг
Категории: Новости СПб Новости России Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия

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