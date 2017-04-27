Телефон взорвался в руках у ученика школы Петербурга

Очевидцы сообщают, что в одной из школ Приморского района в руках у ребенка взорвался телефон. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пугающее ЧП произошло в школе на проспекте Авиаконструкторов в четверг, 27 апреля. Днем в руках у одного из учеников заведения взорвался телефон. Гаджет находился в руках у ребенка.

В администрации Приморского района подтвердили случившееся. По мнению представителей районной администрации, причиной случавшегося могла стать неисправность гаджета. Мальчик и его одноклассники перепугались. Однако никто не получил травм. Помощь врачей не потребовалась.

Учащиеся часто становятся жертвами разных ЧП и преступлений. На этой неделе Piter.tv сообщал, что в Кудрово гопник с ножом напал на 10-летнюю школьницу в лифте. Несмотря на явный силовой перевес противника, девочка не стала уступать. В результате бандиту пришлось спешно покинуть место преступления.