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В Кудрово гопник с ножом напал на 10-летнюю школьницу в лифте

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Бандит, угрожая девочке оружием, потребовал у нее мобильник. Однако юная петербурженка дала отпор злоумышленнику.

В минувший понедельник, 24 апреля, на 10-летнюю школьницу в лифте одного из домов во Всеволожском районе напал бандит с ножом. Инцидент произошел на Европейском проспекте в Кудрово около двух часов дня. Злоумышленник, угрожая своей потенциальной жертве ножом, потребовал от малышки отдать ему мобильный телефон. Однако смелая четвероклассница отказалась подчиняться требованиям гопника. В результате горе-бандит вышел из лифта и скрылся с места происшествия. Школьница не пострадала.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия. Известно, что злоумышленник азиатской внешности. Кроме того, уже возбуждено уголовное дело. Стражи порядка разыскивают нападавшего.

Ранее мы сообщали, что в Гатчине нашли повешенный на платке труп иностранца.

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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