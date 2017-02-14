Видео из Смоленска: В ДТП с внедорожником "Ниссан" у ВАЗ 2115 "сложило крышу"

На повороте к Боровой столкнулись ВАЗ 2115 и "Ниссан"

Сегодня утром, 14 февраля, в Смоленске произошла серьезная авария с отечественным автомобилем.

Последствия этой аварии попали в объектив камеры видеорегистратора автомобиля, который проезжал мимо несколько минут спустя после столкновения. Судя по дате на видео, авария произошла приблизительно в 8 часов 40 минут сегодняшним утром. На Краснинском шоссе, на повороте к Боровой на перектестке столкнулся внедорожник "Ниссан Икс-Трейл" с отечественным автомобилем ВАЗ 2115.

В результате столкновения иномарка получила незначительные механические повреждения. А вот отечественной легковушке повезло меньше. От удара у нее сильно поврежден кузов. Людям в обоих автомобилях удалось избежать серьезных травм.

ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства данного ДТП.

Видео: YouTube/Александ Вознов