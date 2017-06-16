В сети появилось видео последствий аварии с маршруткой в Балашихе, в которой пострадали 13 человек

Сегодня утром, 16 июня, в Балашихе маршрутка протаранила два легковых автомобиля и перевернулась

Серьезная авария произошла сегодня утром, 16 июня, на проспекте Ленина в Балашихе.

По предварительным данным, водитель маршрутного микроавтобуса выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, где допустил столкновение с двумя легковыми автомобилями "Мерседес" и "Рено". В результате аварии микроавтобус перевернулся, а автомобили получили сильные повреждения.

Сообщается, что на момент аварии в маршрутном автобусе находилось 18 человек. В больницы с травмами различной тяжести госпитализированы 13 человек. Водитель "Рено" в тяжелом состоянии. У пассажиров маршрутки многочисленные переломы, ссадины и ушибы.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии.

Видео: ВК,Юлия Сидонец

Фото: ВК,Балашиха рулит!