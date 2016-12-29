В сети появилось видео полыхающего "Прадо" в Находке

В одном из дворов Находки вспыхнула как спичка припаркованная Toyota Land Cruiser Prado

В Находке Приморского края загорелась припаркованная Toyota Land Cruiser Prado.

Очевидцы происшествия сообщают, что автомобиль вспыхнул "как спичка" и выгорел за считанные секунды. Сообщество в Instagram опубликовали видео данного пожара. На первых кадрах горящий автомобиль снят из окна близлежащего дома издалека. На следующих кадрах пожар снят с расстояния всего нескольких метров. На кадрах видеозаписи отчетливо видно, что языки пламени поднимаются вверх на несколько метров. Огонь в считанные мгновения распространился на весь автомобиль.

Очевидцы так же отмечают, что хорошо, что соседние припаркованные автомобили стоят к очагу возгорания не вплотную.

Видео: Instagram/dpskontrol_125