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В сети появилось видео момента массового ДТП на Витебском проспекте

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Автомобиль на большой скорости не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями

 Сегодня, 2 января 2017 года в социальной сети "Вконтакте" в группе "ДТП и ЧП, Санкт-Петербург" появилось видео с авторегистратора, на котором свидетель запечатлел дорожно-транспортное происшествие на Витебском проспекте сегодня утром.
 
На видеоролике отчётливо видно, как владелец белой иномарки не справился с управлением на большой скорости и вылетел на встречную полосу. Там автомобиль встретил препятствие в виде другого авто. Как иронизируют пользователи в социальных сетях, только слабые тормоза владельца ВАЗа или же вовремя сработанный "ручник" спасли иномарку от фатального исхода.
 
Стоит отметить, что спустя некоторое время после столкновения из иномарки выскочили пассажиры и стали в срочном порядке доставать вещи из багажника. Скорее всего, эти граждане так и не успели в аэропорт на свой рейс.
 
Видео: VK, ДТП и ЧП, Санкт-Петербург
 

 

Теги: авария , видео , дтп , санкт петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб ДТП

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