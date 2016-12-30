В сети появилось видео момента массового ДТП на Витебском проспекте

Автомобиль на большой скорости не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями

Сегодня, 2 января 2017 года в социальной сети "Вконтакте" в группе "ДТП и ЧП, Санкт-Петербург" появилось видео с авторегистратора, на котором свидетель запечатлел дорожно-транспортное происшествие на Витебском проспекте сегодня утром.

На видеоролике отчётливо видно, как владелец белой иномарки не справился с управлением на большой скорости и вылетел на встречную полосу. Там автомобиль встретил препятствие в виде другого авто. Как иронизируют пользователи в социальных сетях, только слабые тормоза владельца ВАЗа или же вовремя сработанный "ручник" спасли иномарку от фатального исхода.

Стоит отметить, что спустя некоторое время после столкновения из иномарки выскочили пассажиры и стали в срочном порядке доставать вещи из багажника. Скорее всего, эти граждане так и не успели в аэропорт на свой рейс.

Видео: VK, ДТП и ЧП, Санкт-Петербург