В пятницу в Петербург вернется тепло. Но ненадолго

Воздух в пятницу прогреется до 13 градусов выше ноля

Воздух сегодня днем, в пятницу, 5 мая 2017 года, прогреется до 13 градусов выше нуля. По прогнозам сотрудникам, осадков в городе быть не должно.

Максимальная влажность воздуха достигнет 69%. Облачность будет переменной, а ветер ожидается западного направления. Он также будет умеренным.

Ленобласти местами днем обещают небольшой дождь, преимущественно на востоке региона. Ветер также будет западный – ночью 3 – 8 м/с, днем 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, местами опустится даже до -5, днем потеплеет до +10...+15 градусов, но у водоемов местами будет до +8.

Ранее стало известно, что предстоящее 9 мая в Петербурге станет одним из самых холодных дней за последние 50 лет, и связано это будет с циклоном, который движется на Петербург и Ленобласть со стороны Баренцева моря.

Видео: архив