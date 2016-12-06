Как сообщает "Фонтанка", в поселке Пруды Выборгского района Ленинградской области 22 июня при ремонте дробилки руды рабочий получил смертельные травмы.
Проверку ведёт Следком Ленобласти.
Сегодня, 12:10
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В посёлке Пруды ремонтник погиб в дробилке
В поселке Пруды Выборгского района 22 июня при ремонте дробилки руды рабочий получил смертельные травмы.
Как сообщает "Фонтанка", в поселке Пруды Выборгского района Ленинградской области 22 июня при ремонте дробилки руды рабочий получил смертельные травмы.