В посёлке Пруды ремонтник погиб в дробилке

В поселке Пруды Выборгского района 22 июня при ремонте дробилки руды рабочий получил смертельные травмы.

Как сообщает "Фонтанка", в поселке Пруды Выборгского района Ленинградской области 22 июня при ремонте дробилки руды рабочий получил смертельные травмы.



Проверку ведёт Следком Ленобласти.