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В посёлке Пруды ремонтник погиб в дробилке
Сегодня, 12:10
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TretyakovaS
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В посёлке Пруды ремонтник погиб в дробилке

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В поселке Пруды Выборгского района 22 июня при ремонте дробилки руды рабочий получил смертельные травмы.

Как сообщает "Фонтанка", в поселке Пруды Выборгского района Ленинградской области 22 июня при ремонте дробилки руды рабочий получил смертельные травмы.

Проверку ведёт Следком Ленобласти.

Теги: питер происшествия спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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