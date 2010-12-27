Шестнадцатилетний петербуржец пострадал от рук родного брата

В одну из больниц Санкт-Петербурга поступил 16-летний подросток в очень тяжелом состоянии.

В Приморском районе между родными братьями произошел конфликт. 22-летний молодой человек жестоко избил своего младшего брата. Ссора между братьями произошла в районе полуночи у жилого дома на улице Оптиков. Как полагает следствие, старший брат в ходе конфликта ударил пострадавшего кулаком в голову, из-за чего подросток потерял сознание. Старший брат скрылся в места преступления. Скорую помощь вызвали родители парней.

Врачи провели обследования и выявили у подростка закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии подросток был помещен в реанимацию.

На данный момент старший брат задержан. Правоохранительные органы проводят проверку, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.