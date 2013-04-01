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Вчера, 22:44
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MShaffter
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В подмосковном Одинцово был задержан наркодилер

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В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий был задержан 31 летний подозреваемый в сбыте наркотиков

Как сообщает ГУ МВД России по Московской области, в ходе оперативно - розыскных мероприятий совместно с коллегами МУ МВД России по Одинцовскому району на трассе "Москва - Минск" был задержан 31 летний местный житель, который подозревается в сбыте и хранении наркотических средств.

В автомобиле молодого мужчины было обнаружено 7 пакетов с марихуаной, массой более 100 грамм. В ходе обыска места проживания задержанного в морозильной камере холодильника и в диване были обнаружены пакеты с коричневым содержимым весом более 400грамм. В настоящий момент содержимое отправлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину ждет лишение свободы на срок до 20 лет.

Видео: YouTube/mvd50

Теги: дилер , мвд , москва , наркотики , одинцово
Категории: Новости России Криминальные происшествия

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