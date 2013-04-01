В подмосковном Одинцово был задержан наркодилер

В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий был задержан 31 летний подозреваемый в сбыте наркотиков

Как сообщает ГУ МВД России по Московской области, в ходе оперативно - розыскных мероприятий совместно с коллегами МУ МВД России по Одинцовскому району на трассе "Москва - Минск" был задержан 31 летний местный житель, который подозревается в сбыте и хранении наркотических средств.

В автомобиле молодого мужчины было обнаружено 7 пакетов с марихуаной, массой более 100 грамм. В ходе обыска места проживания задержанного в морозильной камере холодильника и в диване были обнаружены пакеты с коричневым содержимым весом более 400грамм. В настоящий момент содержимое отправлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину ждет лишение свободы на срок до 20 лет.

Видео: YouTube/mvd50