В петербургском гипермаркете повар обварился бульоном

Накануне вечером, около пяти часов вечера 30 декабря 2016 года, повар одного из петербургских супермаркетов получил травму на рабочем месте. Как стало известно, он получил ожоги, опрокинув на себя кастрюлю с кипящим жирным бульоном.
Как сообщается, 28-летнего мужчину с ожогами 30 процентов тела – головы, шеи, спины, рук и ног, в состоянии шока I степени – госпитализировали в реанимационное отделение одной из городских больниц.
Мужчина находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.
Видео: архив