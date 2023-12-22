В Петербурге задержали пару из-за открыток про Бандеру

Парочка подкладывала открытки с проукраинским текстом к различным товарам в гипермаркете на Таллинском шоссе.

Полицейские задержали пару, которая подкладывала проукраинские открытки с упоминанием Степана Бандеры в петербургском гипермаркете на Таллинском шосс. Об этом стало известно Piter.tv.

По версии следствия, парочка подкладывала открытки с проукраинским текстом к различным товарам. В тексте упоминался Степана Бандера (идеолог украинского национализма и один из главных инициаторов создания в 1942 году Украинской повстанческой армии). Первый раз такой листок попался 5 января петербурженке, которая совершала покупки в гипермаркете. Вторая покупательница 18 января при распаковке товаров из гипермаркета обнаружила записку в коробке конфет.

Подозреваемыми оказались 63-летний мужчина, уроженец Волынской области, и 46-летняя женщина, уроженка Ленинграда. Оба живут в Тайцах. При обыске у них нашли и другие аналогичные послания.

Возбуждено уголовное дело (Публичные призывы осуществлению террористической деятельности). Сейчас пара находится в изоляторе.

Фото: Piter.tv