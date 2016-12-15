В петербургской "Пятерочке" массово увольняются продавцы

Каналу Piter.TV стало известно о возможных кадровых проблемах торговой сети "Пятерочка" в Санкт-Петербурге.

Один из лидеров рынка ритейла в Петербурге, торговая сеть "Пятерочка", массово теряет рядовых сотрудников. Об этом каналу Piter.TV стало известно из общения с продавцами в нескольких торговых точках на территории Калининского района. В одной из них корреспондент пообщался с единственным кассиром, работавшим в зале "Пятерочки" в 22.00 (еще 6 касс были пустыми). Сотрудник X5 Retail Group признался, что за последние недели из магазина уволилась большая часть работников. Со слов кассира, сейчас он работает здесь вместе с 2 девушками, и их сил для полноценного удовлетворения интересов потребителей явно не хватает. В "часы-пик" очереди превышают 10-12 человек, но открыть дополнительные кассы магазин просто не в силах. Причиной массового увольнения кассир назвал "смешные зарплаты в 19 000 и задержку выплат". По его словам, групповые увольнения происходят в сети "Пятерочка" по всему городу.

В соседнем магазине уже другой продавец подтвердил эту же информацию. Он рассказал, что с января 2017 года торговая сеть сначала сокращала сотрудников своими силами, а потом стали активно уволняться сами продавцы. Причиной тяжелой ситуации работник назвал дополнительную нагрузку на продавцов и кассиров: петербуржец признался, что за последние месяцы обязанности каждого из сотрудников X5 существенно расширились, а заработная плата - сократилась.

Канал Piter.TV обратился за комментарием в пресс-центр X5 Retail Group. Получить информацию оперативно у издания не получилось.