Покупатели "Пятёрочки" получат скидки и призы за каждые 600 рублей в чеке

Петербуржцы и жители других регионов смогут принять участие в розыгрыше 1000 карт на покупки в магазинах популярной торговой сети.

Торговая сеть "Пятёрочка" запускает летнюю акцию с гарантированными призами для покупателей. Розыгрыш продлится до 14 августа 2023 года: принять участие в акции сможет любой гость "Пятёрочки", заплативший за покупки 600 и более рублей.

Гарантированными призами станут скретч-карты с подарками – их будут выдавать за каждые 600 рублей в чеке. Под защитным слоем можно будет найти скидки на товары и покупки в "Пятёрочке", а также промокод на онлайн-доставку, подписку на сервис "Пакет" и подарки от партнёров, например, доступ к онлайн-кинотеатру и неограниченному прослушиванию музыки и подкастов.

Кроме того, покупатели примут участие в розыгрыше 1000 карт на покупки в магазинах сети. Номинал такой карты составляет 4000 рублей, а разыгрывать их будут каждую неделю. Главное, не забыть зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru. Статус розыгрыша будет обновляться в режиме онлайн в личном кабинете покупателя.

Для тех, кто хочет узнать о летнем розыгрыше от популярной торговой сети, "Пятёрочка" собрала необходимую информацию на сайте акции.

Фото: торговая сеть "Пятёрочка"