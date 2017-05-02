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Более тысячи человек проведут массовую зарядку в парке 300-летия Петербурга

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Во вторник, 2 мая, в парке 300-летния Петербурга состоится ежегодная "Зарядка для всех". Организаторы ожидают более тысячи участников.

Парк 300-летния Санкт-Петербурга станет площадкой для массовой зарядки. Во вторник, 2 мая, здесь состоится "Зарядка для всех". На площадке перед ТРЦ "Питерлэнд" соберется более тысячи любителей спорта и здорового образа жизни, ожидают организаторы.

Поучаствовать в зарядке может любой желающий. Начало мероприятия в 11.30. Всего во время занятий будет сделан комплекс из 24 упражнений. Проводить "Зарядку для всех" будут инструкторы центра спорта Приморского района.

После зарядки начнется легкоатлетическая эстафета, посвященная Дгю Победы. Спортсмены стартуют от центрального входа в парк 300-летния в полдень. В двух забегах примут участие школьники 8-9 и 10-11 классов. Победители пройдут в Звездную эстафету, которая пройдет 6 мая на Дворцовой площади.

Видео: Instagram / mariia528, katerina_alex18

 

Теги: массовая зарядка , новости питер , новости спб , парк 300-летия санкт-петербурга , эстафета
Категории: Новости СПб

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