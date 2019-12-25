В Выборге состоялась весенняя легкоатлетическая эстафета

Эстафета посвящена 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Старт эстафете дала председатель комитета образования районной администрации Лариса Самченко.

В Выборге 14 мая прошла весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Первая эстафета по улицам Выборга состоялась в 1946 году. Многие годы старт и финиш забега проходили на Красной площади, с 2014 года – на площади Выборгских полков. Старт эстафете дала председатель комитета образования районной администрации Лариса Самченко. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участие в эстафете приняли почти 800 человек: школьники, студенты, трудовые коллективы предприятий и организаций. После каждого забега проходило награждение победителей кубками, дипломами и медалями.

Организатором мероприятия выступает комитет спорта, культуры и молодежной политики совместно с комитетом образования администрации МО "Выборгский район" при поддержке МБУ "ФСЦ "Фаворит" и МБУ "СШОР "Фаворит".

Ранее на стадионе "Авангард" обновили дорожку.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО