В магазинах появились весенние коллекции детской одежды российских производителей

Разработанные российскими дизайнерами модели весенние коллекции детской одежды борются за полки крупных интернет-магазинов.

В четвертый из двадцатки рейтинга Forbes самых дорогих компании в рунете, интернет-магазин Wildberries, поступила весенняя коллекция 2017 от дизайнеров марки детской одежды из Санкт-Петербурга — компании Vikki-Nikki. Одежда стала приятным сюрпризом для юных ценителей моды и их родителей.

Взяв за основу принципы «Красота, комфорт и легкий уход!», Викки-Никки выпустила коллекцию в стиле последних показов европейских модных домов.

Исследования психологов привели к выводу, что в юном возрасте одеваться скучно и однообразно — вредно для здоровья. Именно поэтому в коллекции российского производителя преобладают забавные яркие принты и расцветки. Здесь можно встретить актуальные тренды сезона: цветы, озорные смайлики и покемонов, пирожные, бабочек и золотых стрекоз. Эти образы увлекают детское воображение, создают праздничное настроение и напоминают окружающим о наступлении весны.

«Одежда для детей призвана формировать с ранних лет хороший вкус и чувство стиля, должна ориентироваться на взрослую моду и отражать современность, но при этом содержать элементы игры, развлекать и развивать», — говорит генеральный директор компании-производителя Александр Шведов.

Особое внимание компания уделяет подбору ткани. Все изделия бренд выпускает из трикотажного полотна из натуральных волокон, которое за счет эластичности долго держит форму. Выбираются материалы лучшего качества, которые долговечны и не подвержены появлению махры и потертостей после стирки.

В новой коллекции представлены лонгсливы с аппликацией шикарных роз на груди и в дополнение к ним — различные модели пышных юбочек. Новые платья и толстовки декорированы рисунками чайных роз, сладких пирожных и забавных покемонов. В ближайшее время компания планирует очередное пополнение ассортимента новинками из праздничной коллекции для девочек и мальчиков.

Справка:

Санкт-петербургская компания «Викки-Никки» — производитель детской одежды, который реализует оптом и в розницу продукцию собственного производства. В коллекциях всегда представлены новинки, созданные по последнему слову моды с применением инновационных технологий и имеющие приемлемые цены. В 2012 году компания поставила на полки магазинов более 50 тыс. единиц своей продукции.

Контакты:

www.vikki-nikki.com