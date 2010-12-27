В мае по Невскому проспекту пустят самый длинный автобус в городе

В Северной столице решили запустить длинный автобус, способный уместить до 200 пассажиров. Новую машину общественного транспорта пустят сразу по Невскому проспекту.

"Пассажиравтотранс" похвастался во вторник, 25 апреля, что в следующем месяце в городе пустят самый длинный в Петербурге автобус. Машина Ликинского автозавода достигает 18,7 метров в длину. Маневрировать он может за счет двух секций. В салон помещается до 200 человек.

ЛиАз пустят по маршруту 24 от Ржевки по невскому до станции метро "Василеостровская". Не известно, когда именно автобус выйдет в рейс. Точных дат пока нет. Лишь известно, что пустят его уже в мае.

Пока самыми большими автобусами в городе остаются машины, купленные к Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018. В салон шаттлов вмешается 170 человек. Автобусы уже опробовали в минувшую субботу: они доставляли болельщиков на Крестовский остров, где проходил матч между "Зенитом" и "Уралом".