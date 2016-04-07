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Появился второй трейлер к фильму «Призрак в доспехах»

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Вышел новый проморолик к фильму «Призрак в доспехах» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

 Видео было опубликовано на просторах сервиса Youtube с официальной страницы компании Paramount Pictures. На данный момент трейлер просмотрело более 11 тысяч человек. Но, уже в комментариях бушуют разногласия: одним проморолик пришёлся по вкусу, другим – нет. Третьи же шутят по поводу того, что благодаря подобным трейлерам-промороликам они уже увидели всё самое интересное.

Тем не менее, пока ещё рано судить будущий фильм лишь по трейлерам, не посмотрев его целиком. Помимо Скарлетт Йоханссон, исполнившей роль главной героини, в съёмках фильма приняли участие и такие актёры, как  Пилу Асбек, Такеши Китано, Жюльет Бинош и Майкл Питт. Режиссёр картины – Руперт Сандерс.

Фильм «Призрак в доспехах» снят по мотивам культовой научно-фантастической манги с одноимённым названием, авторства Масамунэ Сиро. Мировая премьера фильма запланирована на март этого года.

Видео: официальный трейлер

Анастасия Шишикина

Теги: призрак в доспехах , скарлетт йохансон
Категории: Лента новостей Кино

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