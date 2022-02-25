Вышел тизер второго сезона "Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045"

Netflix презентует проект в мае.

Вышел тизер второго сезона мультсериала "Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045". Ролик опубликован на официальном канале стримингового сервиса Netflix.

Аниме рассказывает о событиях, происходящих в 2045 году. После масштабного экономического коллапса, получившего название Синхронизированный глобальный дефолт, в мире началось быстрое развитие искусственного интеллекта. Из-за этого люди оказались в состоянии Устойчивой войны. Сотрудникам Девятого отдела пришлось стать наемниками. Они ездят по западному американскому побережью и сталкиваются с постлюдьми. Эти существа превосходят киборгов по всем характеристикам.

Напомним, что релиз нового сезона "Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045" запланирован на май 2022 года.

Появился первый тизер "Быстрее пули" с Брэдом Питтом.

Фото и видео: YouTube / Netflix



