Опубликован трейлер Ghost in the Shell: SAC_2045

Премьера состоится на стриминговом сервисе Netflix.

В сети опубликован трейлер аниме-фильма "Ghost in the Shell: SAC_2045". Шоу создано по мотивам легендарной манги "Призрак в доспехах". Премьера запланирована на 23 апреля на сервисе Netflix.

Постановщиками аниме выступили Кэндзи Камияма и Синдзи Арамаки.

Ранее мы сообщали о том, что в сети опубликован трейлер второго сезона комедийного сериала "Что мы делаем в тени", основанного на одноименном фильме 2014 года режиссера Тайки Вайтити ("Тор 3", "Кролик Джоджо").

Видео: Netflix / YouTube