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Вышел трейлер второго сезона сериала "Реальные упыри"

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Сериал рассказывает о жизни трех вампирах-соседей в современном мире.

В сети опубликован трейлер второго сезона комедийного сериала "Реальные упыри", основанного на одноименном фильме 2014 года режиссера Тайка Вайтити ("Тор 3", "Кролик Джоджо"). 

Сюжет сериала разворачивается на Статен-Айленде и показывает трех вампиров, которые были соседями по комнате сотни и сотни лет. Они делят дом, вынуждены решать бытовые конфликты, искать любовь и свежую кровь, без которой им не прожить.  После неожиданного визита их древнего Князя из Старого Света, они должны найти способ завоевать Статен-Айленд для расы вампиров. 

Главные роли в сериале сыграли Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Марк Прокш, Даг Джонс и другие. Премьера новых серий "Реальных упырей" запланирована на 15 апреля. 
Видео: YouTube / JoBlo TV Show Trailers 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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