Вышел трейлер второго сезона сериала "Реальные упыри"

Сериал рассказывает о жизни трех вампирах-соседей в современном мире.

В сети опубликован трейлер второго сезона комедийного сериала "Реальные упыри", основанного на одноименном фильме 2014 года режиссера Тайка Вайтити ("Тор 3", "Кролик Джоджо").

Сюжет сериала разворачивается на Статен-Айленде и показывает трех вампиров, которые были соседями по комнате сотни и сотни лет. Они делят дом, вынуждены решать бытовые конфликты, искать любовь и свежую кровь, без которой им не прожить. После неожиданного визита их древнего Князя из Старого Света, они должны найти способ завоевать Статен-Айленд для расы вампиров.

Главные роли в сериале сыграли Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Марк Прокш, Даг Джонс и другие. Премьера новых серий "Реальных упырей" запланирована на 15 апреля.

Видео: YouTube / JoBlo TV Show Trailers