Шокирующие факты о пирамидах на Марсе найдены в рассекреченных документах ЦРУ

Оказывается, в течение всего 20-го века Центральное разведывательное управление изучало следы возможной инопланетной активности на "красной планете".

Около месяца назад сотрудники ЦРУ и ФБР рассекретили несколько десятков тысяч документов с грифами "секретно" и "совершенно секретно". На них тут же набросились уфологи, конспирологи и журналисты, которые стали искать в важных бумагах информацию о возможных контактах с НЛО и потусторонней жизнью. Первое по-настоящему значимое открытие при работе с архивами было сделано только на этой неделе. Журналисты Mirror нашли отчет о конкретном эксперименте, проведенном при участии человека, якобы с экстрасенсорными способностями. Содержание секретного файла поражает воображение: в нем сотрудники ЦРУ общались с ясновидящим о жизни на Марсе.

Издание Mirror так описывает эксперимент спецслужб. Они положили перед испытуемым непрозрачный конверт с несколькими словами. На них были указаны точные координаты одной из крупнейших "марсианских пирамид", а также время ее предполагаемой постройки (1 миллион лет назад). Мало того, что экстрасенс, согласно отчету ЦРУ, прочитал надпись, так еще и рассказал трогательную историю о связи пирамиды с гибелью древних марсиан.

"Они очень высокие и тощие, я вижу только тени. Они живут в пирамидах, обитых железом. Пирамиды желтые, охристого цвета. Им очень плохо, они умирают. Сейчас их там больше нет", — рассказал собеседник агента ЦРУ.

Заметим, что в ЦРУ пока что не подтвердили подлинность конкретно этого документа.

На видео: возможное место посадки НЛО на Марсе