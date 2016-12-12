В дни проведения матчей Кубка Конфедераций время работы метро будет продлено

По данным "Конкретно.ру", для развоза болельщиков после окончания футбольных матчей Кубка Конфедераций 2017 на стадионе «Санкт-Петербург» время работы метро будет продлено. Проход на станции будет осуществляться по проездным билетам и жетонам.

После окончания футбольных матчей Кубка Конфедераций 2017 на стадионе «Санкт-Петербург» время работы метрополитена будет продлено.



В ночь с 17 на 18 июня, с 22 на 23 июня и с 24 на 25 июня станции закроются для входа пассажиров в 1 час 30 минут, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская»и вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».



Второй вестибюль станции "Невский проспект" закроется для входа и выхода пассажиров в 23-00.

Обращаем внимание пассажиров на то, что в ночь с 17 на 18 июня и с 24 на 25 июня 2017 года ночной челнок между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная» ходить не будет.



Стоит отметить, что в ночь с 17 на 18 июня, с 22 на 23 июня и с 24 на 25 июня реализация проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей производится до закрытия станций для входа пассажиров.

Проход на станции будет осуществляться по проездным билетам и жетонам.