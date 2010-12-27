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Станцию метро "Шуваловский проспект" передвинут на несколько километров за 135 миллионов рублей
Сегодня, 22:38
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IRINA_CHALKINA
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Станцию метро "Шуваловский проспект" передвинут на несколько километров за 135 миллионов рублей

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Изначально станция планировали открыть на пересечении проспектов Шуваловского и Авиаконструкторов

Правительство Петербурга ищет подрядчика, который согласиться за 134,6 млн рублей заняться "переносом" станции метро "Шуваловский проспект" в другое место. Сообщает "Фонтанка".

Проект участка был разработан в 2012 году, поэтому требуется его актуализация. Одной из основных причин актуализации является тот факт, что были внесены изменения в нормативную базу в части применения пассажирских конвейеров (эскалаторов и траволаторов). Также КРТИ было принято решение об изменении местоположения вестибюля станции "Шуваловский проспект", рассказывают в ведомстве

Изначально станция планировали открыть  на пересечении проспектов Шуваловского и Авиаконструкторов, но из-за развития жилых  застроек и транспортного развития было решено перенести будущую станцию на несколько километров. Теперь по документам метро будет строиться на пересечении Комендантского проспекта и Шуваловского проспекта

В Смольном заявили, что станция метрополитена "Шуваловский проспект" откроется не позднее 2025 года.

Фото:Pixabay

 

 

Теги: метро петербург , смольный
Категории: Лента новостей Новости СПб

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