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В четверг в Петербурге будет облачно и душно

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Синоптики обещают теплую погоду и дождь к вечеру

В четверг, 8 июня, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. В городе и области будет тепло и немного душно, а к вечеру должно посвежеть – может пойти небольшой дождь.

 Температура воздуха днем в городе будет +17..+21°C градусов, в ночь на пятницу +14..+15°C.

Ветер слабый (1..3 м/с). Относительная влажность 48..79%. Атмосферное давление в пределах нормы (758..760 мм рт. ст.).

Напомним, некоторое время назад, обсуждая причины плохого информирования москвичей об урагане, который пронесся по столице 29 мая, в МЧС предложили "бить рублем" за неверные и неточные прогнозы. Глава ведомства Владимир Пучков предложил штрафовать синоптиков.

Видео: архив 

 Подробнее: http://neva.today/news/v-chetverg-v-peterburge-ozhidaetsya-nebolshaya-oblachnost-139359/

Теги: июнь , облачность , петербург , погода , погода июнь , погода петербург
Категории: Новости СПб

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