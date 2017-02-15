МЧС Петербурга предупреждает о тумане в четверг

Главное управление МЧС предупреждает об опасной ситуации на дорогах, которая возникнет из-за слабого тумана и гололеда.

Капризная погода Северной столицы продолжает делать сюрпризы горожанам и туристам. На этот раз город окутает туман. Смог синоптики Северо-Западное УГМС обещают на четверг, 16 февраля. Кроме плохой видимости петербуржцы столкнутся и с другой проблемой.

В главном управлении МЧС также обещают гололед. Температурные скачки снова приведут к обледенению дорог и тротуаров.

Спасатели рекомендуют автомобилистам и пешеходам соблюдать осторожность. Горожанам стоит аккуратно переходить дороги, даже на переходах со светофорами. Так как из-за тумана автомобилисты могут не увидеть человека.

Водителям стоит заранее тормозить перед пешеходными переходами. Кроме того соблюдать увеличенную дистанцию между машинами, учитывая тормозной путь по обледеневшей дороге.

Накануне мы сообщали, что в День всех влюбленных в Петербурге побит температурный рекорд за 22 года. До этого самым теплым был февраль 1995 года.

Видео: Youtube / Roky2k