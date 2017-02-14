В День всех влюбленных в Петербурге побит температурный рекорд за 22 года

14 февраля Северная столица порадовала горожан и туристов солнечной погодой и высокой температурой воздуха. Последний раз в феврале воздух так прогревался в 1995 году.

Петербург в день святого Валентина в Петербурге оказался необычайно щедрым. Капризная погода Северной столицы подарила горожанам и гостям необычайно весеннюю погоду. Сегодня температура за окном поднялась до пяти градусов выше нуля. При это в городе светит яркое солнце, а на небе почти нет облаков.

"Тепло с Атлантики и яркое солнце сделали свое дело", - прокомментировал в своем Facebook главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

Специалист также отметил, что температура уже побила абсолютный максимум для середины февраля. В 1995 году 14 февраля воздух прогрелся до +4,2 градусов.

Но преждевременно радоваться наступления весны посреди последнего месяца зимы пока рано. Уже к вечеру температура воздуха упадет до -5. В пресс-службе ГУ МЧС предупредили, что ночью и утром в среду, 15 февраля, будет гололед. Так как подтаявший за весь день снег превратится в лед. Это приведет к очередному дню "жестянщика", в который увеличится число аварий на дорогах.

Видео: Youtube / Санкт-Петербург