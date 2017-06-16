В Петербурге проверят на прочность теплосети в четырех районах

В Петербурге 16 июня пройдут испытания на прочность теплосети в Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Пушкинском районах.

В Петербурге 16 июня будут испытаны на прочность теплосети в Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

В Выборгском районе испытания пройдут внутриквартальные тепловые сети зоны теплоснабжения от котельных в пос. Парголово по адресам: Выборгское ш., 369 б, ул. Ломоносова, 78 к. 2.

В Калининском районе испытают внутриквартальные тепловые сети от групповых котельных Лабораторный пр., 18 к. 2 и Полюстровский пр., 71к. 2.

В Красногвардейском районе пройдут испытания внутриквартальные тепловые сети от групповых котельных Конторская ул., 18 и ш. Революции, 51.

В Пушкинском районе испытают внутриквартальные тепловые сети от котельных в г. Павловск на ул. Садовой, 53 и ул. Обороны, 6.