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В Петербурге проверят на прочность теплосети в четырех районах

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В Петербурге 16 июня пройдут испытания на прочность теплосети в Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Пушкинском районах.

 В Петербурге 16 июня будут испытаны на прочность теплосети в Выборгском, Калининском, Красногвардейском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

В Выборгском районе испытания пройдут внутриквартальные тепловые сети зоны теплоснабжения от котельных в пос. Парголово по адресам: Выборгское ш., 369 б, ул. Ломоносова, 78 к. 2.
 
В Калининском районе испытают внутриквартальные тепловые сети от групповых котельных Лабораторный пр., 18 к. 2 и Полюстровский пр., 71к. 2.
 
В Красногвардейском районе пройдут испытания внутриквартальные тепловые сети от групповых котельных Конторская ул., 18 и ш. Революции, 51.
 
В Пушкинском районе испытают внутриквартальные тепловые сети от котельных в г. Павловск на ул. Садовой, 53 и ул. Обороны, 6.
 
ГУП "ТЭК СПб" предупреждает об опасности. При обнаружении льющийся воды на поверхность или проседания грунта нужно обходить опасные участки, не пытаться пересечь их на транспорте. 
Кроме того, приближаться к местам вытекания воды на поверхность не стоит, ведь под асфальтом может находиться промоина с водой, также не нужно заходить за ограждения. Не оставлять транспорт и не парковать машины в охранной зоне тепловых сетей.
Теги: испытание тепловых сетей , новости спб , петербург , тепловые сети спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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