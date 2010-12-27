В двух районах Петербурга начали испытывать теплосети на прочность и плотность

Работы ведутся в Калининском и Выборгском районах.

В среду, 15 августа, в Калининском и Выборгском районах Петербурга начали испытывать теплосети на прочность и плотность. Горожан просят быть предельно осторожными: температура в трубах может достигать +40 °С. Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В Калининском районе испытают тепловые сети, проходящие по улицам: Арсенальная, Минеральная, Академика Лебедева, Комиссара Смирнова, Бобруйская, Кондратьевский проспект, Арсенальная набережная, площадь Ленина.

В зону испытаний Выборгского района входят теплосети на Лесном проспекте, Выборгской улице, улице Комиссара Смирнова и Нейшлотском переулке.

В организации напомнили, что летом проверяют трубы для того, чтобы избежать аварий зимой.

Ранее мы писали, что "Теплосеть" готова к отопительному сезону на 57 %.

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