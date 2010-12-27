"Теплосеть" готова к отопительному сезону на 57 процентов

Половина испытаний тепловых конструкций в Петербурге завершена.

На данный момент в Петербурге АО "Теплосеть" выполнилась план более 50 процентов по подготовке тепловых конструкций к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщают представители пресс-службы организации. Специалисты отметили, что испытания проводятся без задержек по графику.

В настоящее время в модернизации нуждаются 43 подведомственных объекта. В общей сложности эксперты заменят 33, 35 километров конструкций. Уже восстановлено и создано около 19 километров трубопроводов. Это количество составляет 57 процентов от установленного годового плана.

Отметим, что все работы проводятся без отключения горячего и холодного водоснабжения.

Фото: АО "Теплосеть"