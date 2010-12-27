Работы начнутся в понедельник, 20 августа.

В понедельник, 20 августа, в Красногвардейском и Калининском районах повторно испытают теплосети на прочность и плотность. Энергетики призывают горожан быть предельно внимательными — температура воды в трубах может достигать +40 °С. Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В Красногвардейском районе испытают теплосети на улицах Апрельская, Крюкова, проспекты Пискаревский и Полюстровский, а также шоссе Революции.

В зону испытаний Калининского района входят тепловые сети, проходящие по улицам Замшина и проспект Кондратьевский – от проспекта Металлистов до Полюстровского проспекта.

Эти меры необходимы для того, чтобы подготовить трубопроводы к отопительному сезону.

Ранее мы писали, что "Теплосеть Петербурга" готова к отопительному сезону на 57 процентов.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", pixabay.com