В центре Воронежа ледяная глыба упала на женщину

Пострадавшая доставлена в реанимацию.

Сегодня в городе Воронеж произошло происшествие с пожилой женщиной. На видео видно, как женщина стоит возле здания и в один миг на неё падает большая, ледяная глыба. В результате удара, женщина упала и потеряла сознание. Сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состояние. Родственники намерены наказать коммунальщиков за халатное отношение к работе. По их словам, место не было обозначено лентами, а работы по расчистке крыш никто не проводил.