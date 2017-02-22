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Новости Лента новостей Происшествия
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kalbas90
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В центре Воронежа ледяная глыба упала на женщину

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Пострадавшая доставлена в реанимацию.

 Сегодня в городе Воронеж произошло происшествие с пожилой женщиной. На видео видно, как женщина стоит возле здания и в один миг на неё падает большая, ледяная глыба. В результате удара, женщина упала и потеряла сознание. Сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состояние. Родственники намерены наказать коммунальщиков за халатное отношение к работе. По их словам, место не было обозначено лентами, а работы по расчистке крыш никто не проводил.

Теги: воронеж , глыба падает на человека , новости воронежа , происшествия воронежа
Категории: Лента новостей Происшествия

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