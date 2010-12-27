В центре Петербурга проедет колонна военной техники

Колона военной техники проделает большой маршрут по Петербургу. Желающие смогут сфотографироваться с машинами Победы.

В Санкт-Петербурге проедет колонна военной техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 6 мая начало движения в 13.00 с Московского шоссе, д. 16.

Весь маршрут автоколонны: Московское шоссе - площадь Победы - Московский проспект - Лиговский проспект - площадь Восстания - Невский проспект - Дворцовая площадь - Дворцовый мост - Стрелка Васильевского острова. Далее по плану небольшая остановка. Затем движение продолжится по Биржевому мосту до Кронверкской набережной - Троицкий мост - Садовая улица - Невский проспект.

К 15.30 техника будет у Дворцовой площади.

Желающие увидеть военную технику сможет с ней и сфотографироваться. Также члены военно-исторических клубов РОО "Эпоха" расскажут историю каждой машины и ее экипажа.