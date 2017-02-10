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В автопарке на Кубинской ночью горел пассажирский автобус

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Автомобильный пожар на Кубинской тушили шесть расчетов

В ночь на пятницу, 10 февраля 2017 года, на Кубинской улице в Петербурге взорвался и сгорел пассажирский автобус. Произошло это на территории автобусного парка №7. По предварительной информации, жители близлежащих домов услышали резкий хлопок около 4.40 утра. После этого начался пожар.

Через 10 минут на место происшествия прибыли спасатели, установившие, что загорелся пассажирский автобус.

Огонь удалось потушить в 5:21. В ликвидации пожара принимали участие шесть единиц техники и 24 человека личного состава.

По предварительным данным, пострадавших в инциденте не было. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, в общей сложности на тушение огня ушло около сорока минут.

Видео: из архива

Теги: автомобильный пожар , кубинская улица , петербург , пожар
Категории: Новости СПб Происшествия

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