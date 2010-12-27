Кровавая бойня: в Воронеже уничтожат сотни бродячих собак из-за бешенства

Руководство Воронежа приняло решение о массовом отстреле бродячих животных сразу в трех районах города.

Зоозащитники в шоке: в Воронеже в ближайшие дни начнется массовое уничтожение уличных псов. Однако ветеринары, экологи и городские власти настаивают на необходимости такой меры. Дело в том, что в городе введен карантин по бешенству, и на улицах то и дело появляют зараженные собаки. Они угрожают здоровью и жизням местных жителей, особенно остро ситуация ощущается в Советском, Железнодорожном и Левобережном районах Воронежа. Именно в этих местах в ближайшие дни и начнется отстрел бездомных собак.

Чиновники просят хозяев домашних животных не выпускать питомцев на улицу в это время. Теоретически, жертвой обстрела сможет стать любая собака, оказавшаяся на улице во время "кровавой бойни". Судя по всему, экологам предстоит непростая работа: всего на улицах города обитает не менее 4500 диких животных. Время от времени они становятся жертвами нападений диких лис и енотов, которые являются главными разносчиками бешенства в регионе.

Заметим, что карантин по бешенству в Воронеже продлится до 25 апреля.