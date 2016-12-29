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В Волосово 11-летний мальчик проломил голову, катаясь на ватрушке

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Второй за сутки ребенок получил травмы, катаясь с горки

Очередной несчастный случай произошел на горке. Во время катания с горы на ватрушке в Волосово одиннадцатилетний ребенок получил черепно-мозговую травму. Как сообщается, мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Произошел инцидент вечером понедельника, 16 января, на улице Виз в Волосово. Около половины седьмого часа вечера школьник катился с горы на ватрушке, не удержал равновесие, упал и проломил голову.

Друзья отвезли его домой, откуда школьника доставили в Гатчинскую ЦРБ. Медики оценивают состояние мальчика как тяжелое. 

Видео: из архива

Теги: волосово , катание с горки , ленобласть , травмы на горке , травмы у 11-летнего ребенка
Категории: Новости СПб Происшествия

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