В Волосово 11-летний мальчик проломил голову, катаясь на ватрушке

Очередной несчастный случай произошел на горке. Во время катания с горы на ватрушке в Волосово одиннадцатилетний ребенок получил черепно-мозговую травму. Как сообщается, мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.
Произошел инцидент вечером понедельника, 16 января, на улице Виз в Волосово. Около половины седьмого часа вечера школьник катился с горы на ватрушке, не удержал равновесие, упал и проломил голову.
Друзья отвезли его домой, откуда школьника доставили в Гатчинскую ЦРБ. Медики оценивают состояние мальчика как тяжелое.
Видео: из архива