В Волосово 11-летний мальчик проломил голову, катаясь на ватрушке

Второй за сутки ребенок получил травмы, катаясь с горки

Очередной несчастный случай произошел на горке. Во время катания с горы на ватрушке в Волосово одиннадцатилетний ребенок получил черепно-мозговую травму. Как сообщается, мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Произошел инцидент вечером понедельника, 16 января, на улице Виз в Волосово. Около половины седьмого часа вечера школьник катился с горы на ватрушке, не удержал равновесие, упал и проломил голову.

Друзья отвезли его домой, откуда школьника доставили в Гатчинскую ЦРБ. Медики оценивают состояние мальчика как тяжелое.

Видео: из архива