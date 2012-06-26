В Волховском районе фура с трубами придавила машину с женщиной

Серьезная авария произошла на трассе Вологда – Новая Ладога: фура с металлоконструкциями придавила легковой автомобиль пассажирами.

Ночью с воскресенья на понедельник произошла авария на трассе в Волховском районе. Около четырех часов на утра на 16-ом километре Вологда – Новая Ладога легковушка угодила под грузовик. Предположительно, водитель не предоставил преимущество грузовику. От столкновения тяжеловоз перевернулся. От этого порвались ремни, удерживающие груз – металлические трубы. Они засыпали проезжую часть.

После столкновения легковушка оказалась под фурой. О точном количестве пострадавших не известно, однако очевидцы сняли на видео женщину, которая оказалась под завалами. По предварительной информации, в легковушке двое человек. Она кричала и звала на помощь. О ее состоянии пока ничего не известно. Также под завалами нашли мертвого водителя иномарки. Водителя фуры при перевороте выкинуло из кабины. Это не помешало ему пытаться спасти пострадавших.

Как рассказывают свидетели, подъехавшие на место аварии водители помогали разгребать завалы. Прибывшие на место старатели пытались разгрести пострадавшую при помощи трактора.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург