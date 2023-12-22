Эксперты устанавливают причины инцидента.

В Тверской области загорелась фура, огнеборцы ликвидировали горение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 12 февраля на 130 км трассы М11 "Нева". Поступило сообщение о возгорании большегруза с фруктами. Водитель не пострадал.

На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В тушении огня участвовали 22 специалиста и шесть единиц техники. Эксперты устанавливают причины инцидента.

Ранее мы сообщали, что в Кабардино-Балкарии потушили пожар на рынке.

Видео: МЧС России