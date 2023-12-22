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В Тверской области загорелась фура

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Эксперты устанавливают причины инцидента.

В Тверской области загорелась фура, огнеборцы ликвидировали горение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 12 февраля на 130 км трассы М11 "Нева". Поступило сообщение о возгорании большегруза с фруктами. Водитель не пострадал.

На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В тушении огня участвовали 22 специалиста и шесть единиц техники. Эксперты устанавливают причины инцидента.

Ранее мы сообщали, что в Кабардино-Балкарии потушили пожар на рынке.

Видео: МЧС России

Теги: пожар, тверская область, фура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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