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В Кабардино-Балкарии потушили пожар на рынке

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Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.

В Кабардино-Балкарии потушили пожар на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел утром 11 февраля в городе Майский на улице Энгельса. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. В тушении огня участвовали 42 специалиста и 10 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Ранее мы сообщали, что в Новокузнецке произошел пожар в строящемся терминале аэропорта.

Видео: МЧС России

Теги: кабардино-балкария, пожар, рынок
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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