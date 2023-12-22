В Кабардино-Балкарии потушили пожар на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Инцидент произошел утром 11 февраля в городе Майский на улице Энгельса. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. В тушении огня участвовали 42 специалиста и 10 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Ранее мы сообщали, что в Новокузнецке произошел пожар в строящемся терминале аэропорта.
Видео: МЧС России
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